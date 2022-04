Geflüchtete Menschen aus der Ukraine zieht es offiziellen Zahlen zufolge eher in die kreisfreien Städte in Thüringen. Erfurt, Gera, Jena, Suhl und Weimar verzeichneten bis zum Freitag rund 3.700 Geflüchtete, wie aus einer Übersicht des Landesverwaltungsamts hervorgeht. Das ist rund ein Drittel der bisher angekommenen 11.400 Kriegsflüchtlinge im Freistaat .

In der Landeshauptstadt wurden rund 1.500 Menschen registriert. In Jena waren es 860. Hier wurden der Stadt zufolge bereits 56 Kinder in Schulen aufgenommen, acht weitere sind bereits in Kitas.