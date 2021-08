Schutz vor Überdosis Partygänger in Thüringen können ihre Drogen prüfen lassen

Damit Drogenkonsumenten wissen, was in ihren Drogen steckt und welche Substanzen sie tatsächlich zu sich nehmen, will der Freistaat mobile Drogentests bei Veranstaltungen unterstützen. So sollen Überdosierungen vermieden werden. Die ersten Tests in Clubs seien gut angenommen worden, heißt es von der Suchthilfe in Thüringen (SiT).