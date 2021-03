Zu den am häufigsten illegal konsumierten Drogen gehört in Thüringen Cannabis. Auch der Mischkonsum, also der Konsum von zwei oder mehr Drogen, nimmt laut der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen (TLS) immer mehr zu. Der Konsum von Chrystal Meth hat sich indes auf hohem Niveau in Thüringen eingepegelt. Die aktuelle Kriminalitätsstatistik wurde am Donnerstag von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) vorgestellt.