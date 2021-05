In Thüringen hat sich die Zahl der Hybrid-Autos 2020 verdoppelt. Das geht aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor. Demnach gab es laut Kraftfahrt-Bundesamt 2020 in Thüringen fast 19.000 Hybrid-Autos. Bei den E-Autos ist ebenfalls ein starkes Wachstum festzustellen: Im Vergleich zu 2019 waren im vergangenen Jahr über Zweidrittel mehr E-Autos gemeldet. Das sind insgesamt über 6.000 E-Auto-Zulassungen. Die Zulassungen für Gas-Autos (Erd- und Flüssiggas zusammen) ging gleichzeitig um etwa acht Prozent zurück und sank auf etwa 8.500.

In Thüringen sind Autos mit Verbrennungsmotoren nach wie vor am verbreitetsten: Über 900.000 Autos fahren mit Benzin, über eine halbe Million Autos mit Diesel. Insgesamt waren 2020 in Thüringen mit knapp 1,5 Millionen Autos unwesentlich mehr Fahrzeuge zugelassen als im Vorjahr.