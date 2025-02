Sinngemäß hatte der Senat des Gerichts vor der Vergabe des Projektes eine Reihe an verfahrensrechtlichen Problemen zu klären. Im Zentrum stand dem Richter zufolge die Frage, ob Fehler in der Ausschreibung fristgemäß gerügt wurden. Und das geschah offenbar nicht. Denn sie bezogen sich laut Richter auf so offenkundige Verstöße, dass die Beschwerdeführerin diese hätte bemerken und rechtzeitig rügen müssen. Damit sei der Nachprüfungsantrag unzulässig. Das Land könne mit der Vergabe des Auftrags wie geplant fortfahren, so sein Schluss.

Doch das ist nicht so einfach. "Wir haben so viel Zeit verloren in der Umsetzung, sodass geprüft werden muss, ob diese noch innerhalb der Fristen möglich ist", sagt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Denn der Bundeszuschuss, mit dem die geplante Programmierarbeit bezahlt werden soll, läuft dem Ministerium zufolge am 31. März 2026 aus. Jetzt prüfe das Ministerium, ob eine Vergabe noch möglich ist und welche Optionen es außerdem gibt. Der Bund hat Thüringen für dieses Projekt eine Fördermittelzusage über 16,8 Millionen Euro in Aussicht gestellt.