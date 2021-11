App öffnen, den kleinen quadratischen QR-Code aufnehmen, losfahren. So einfach kann Mobilität in Thüringen seit 2019 sein. Wenigstens in den größeren Städten des Freistaats gibt es sogenannte E-Scooter zum Mieten, die in der Stadt verteilt sind. In Erfurt und Jena sind jeweils zwei verschiedene Anbieter vertreten, auch in Gera gibt es seit diesem Jahr ein solches Angebot. Für wenige Euro flink die Strecke vom Bahnhof zum Arbeitsplatz überbrücken - oder abends von der Kneipe nach Hause. Das könnte eine vergleichsweise saubere und schnelle Ergänzung zu Fahrrädern, Bussen, Bahnen und vor allem Autos sein.

Doch weil auch Scooter-Fahrer nicht in allen Fällen rücksichtsvoll agieren, gibt es Probleme. So wurde jüngst im Jenaer Stadtrat geklagt: "Wir haben manchmal schmale Bürgersteige. Und wenn zwei, drei Roller einfach da stehen, dann ist der Bürgersteig eigentlich voll", sagte Ortsteilrätin Heidrun Jänichen aus Lichtenhain während der Bürger-Fragestunde. Und mit Rollstuhl oder Kinderwagen mal eben auf die Straße auszuweichen, sei nicht in allen Fällen möglich oder ratsam. Auch Klagen von sehbehinderten Menschen sind bekannt.

Vandalismus ist kein Problem der Scooter-Fahrer

Schuld sind dabei nicht mal unbedingt die Nutzer selbst, die die Scooter umwerfen oder versetzen: "Vandalismus passiert nicht durch die Mieter, sondern meistens durch Dritte. Hier sind Leute am Werk, die vorsätzlich geparkte Scooter beschädigen", sagt Florian Anders, Sprecher des Vermieters Tier Mobility mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen verleiht nach eigenen Angaben derzeit 135.000 Fahrzeuge in 160 Städten in 16 Ländern - 200 davon rollen in Jena.

Und die Einschätzung des Anbieters teilt die Stadt: "Die Masse derer, die die Roller nutzt, hält sich eigentlich an die Regeln", sagt Michael Margull, Leiter des Fachdienstes Mobilität. Wenn der Ansprechpartner des Vermieters von Bürgern oder dem Ordnungsamt Hinweise bekomme, reagiere das Unternehmen in der Regel schnell. Zwölf Stunden sind das Ziel. Strafzahlungen seien bisher noch nicht nötig gewesen, hieß es zuletzt im Stadtrat. Dabei kommen zu zwei Privatanbietern mit maximal 400 Scootern auch noch 150 große Scooter der Stadtwerke hinzu, für die allerdings ein Autoführerschein Voraussetzung ist. Die Jenaer Stadtwerke bieten 200 Mietroller an, für diese ist allerdings ein Führerschein Voraussetzung. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Auch in der Landeshauptstadt habe sich die Lage mit schlecht abgestellten Fahrzeugen nach anfänglichen Problemen deutlich entspannt, heißt es von der Stadtverwaltung in Erfurt auf Anfrage. Hier rollen insgesamt 350 Scooter zweier Anbieter. Doch mit der wachsenden Zahl der Fahrzeuge - auch immer mehr Privatpersonen jenseits der großen Städte besitzen solche E-Scooter - wächst die Zahl der Vergehen, die über schlampiges Parken hinausgehen. Nachdem die Fahrzeuge in größerer Zahl erstmals seit 2019 vom ersten Vermieter in Erfurt aufgetaucht sind, erfasst die Thüringer Polizei Vergehen im Zusammenhang mit E-Scooter-Fahrten seit 2020 systematisch.

Polizei: Oft Ersatz für Bahn- oder Taxi-Fahrten

361 Vergehen gab es 2020 - vom illegalen Fahren zu zweit, über Telefonieren am Steuer, Missachtung von Einbahnstraßen oder der illegalen Nutzung von Fußwegen bis hin zu Fahrten mit zu viel Alkohol oder Drogen im Blut ist alles dabei. 99-mal wurden Fahrerinnen oder Fahrer so im Jahr 2020 erwischt. "Häufig scheint es nach Gaststättenbesuchen zu sein, dass man dann auf so ein Fahrzeug steigt. Vielleicht, weil die Straßenbahn nicht mehr so oft fährt oder das Taxi nach Hause zu teuer ist", sagt Patrick Martin, Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion in Erfurt.

2021 sind die Zahlen denn auch deutlich gestiegen. Allein bis Mitte Oktober gingen 216-mal Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ins Netz der Streifen. 558 Vergehen gab es insgesamt. Verletzte jedoch gab es nur wenige. Zwölf sind fürs Jahr 2020 registriert, bis Mitte Oktober 2021 waren es 9. Gemessen an etwa 6.600 Verletzten im Straßenverkehr insgesamt in Thüringen 2020 eine eher geringe Zahl. Dabei ist es in den Städten teilweise nicht ungefährlich - meist liegen auf den gefahrenen Strecken Straßenbahnschienen, in denen sich die Räder der Roller verfangen können. Deswegen hält die Polizei auch das Tragen eines Helms beim E-Scooter-Fahren für sinnvoll. Zudem sei manchen Nutzerinnen und Nutzern gar nicht klar, dass sie etwa für Alkohol-Fahrten belangt werden könnten. "Die sind da manchmal ganz schön verdutzt", so Martin. Apps der Anbieter zeigen an, wo sich Fahrzeuge in der Stadt befinden und verfügbar sind. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Im Winter ist immer weniger los