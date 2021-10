Ein Besuch im Egapark in Erfurt wird ab kommendem Jahr fast doppelt so teuer wie im Jahr vor der Bundesgartenschau. Wie Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) MDR THÜRINGEN sagte, wird eine Tageskarte in der neuen Saison 15 Euro kosten. Bisher waren es acht Euro. Auch der Preis der Jahreskarte werde von 35 Euro auf 59 Euro angehoben.