Politik Thüringer Landtag beschließt erstes Ehrenamtsgesetz in Deutschland

07. Juni 2024, 20:23 Uhr

Mit einem neuen Ehrenamtsgesetz sollen ehrenamtliche Tätigkeiten in Thüringen stärker gefördert werden. Es ist das erste seiner Art in Deutschland. Rund 750.000 Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden oder Initiativen.