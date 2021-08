Statistik Eigenheime weiter begehrt in Thüringen

Der Trend zum Eigenheim hält in Thüringen laut Statistischem Landesamt weiter an. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres landesweit 1.033 Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser erteilt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 entsprach das einem Anstieg von 16 Prozent.