Es sei deutlich spürbar, dass verfügbare Termine nicht mehr ganz so schnell gebucht werden, wie in der Vergangenheit, teilte die KVT mit. Von den rund 90.000 vergebenen Impfterminen seien in den vergangenen zehn Tagen 1.000 nicht eingehalten worden. Zwei Drittel davon waren Erstimpftermine. Laut KVT belastet jeder nicht eingehaltene Termin die Impfärzte und -ärztinnen und Angestellten, da sie kurzfristig Ersatz finden müssen. Die KVT appellierte noch einmal an die Thüringer sich impfen zu lassen, da eine Herdenimmunität erst erreicht werde, wenn 75 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind.