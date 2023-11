Wir wollen nicht nur per Tastatur mit Ihnen übers Kommentieren unter unseren Artikeln und Postings reden, sondern auch direkt - und laden deshalb kommentierende Userinnen und User zu einem Treffen ins Landesfunkhaus ein. Termin ist Samstag, 9. Dezember, 10 Uhr. Parkmöglichkeit gibt es, und wer per Bahn kommt: Die Linie 2, die Bahnhof und Funkhaus direkt miteinander verbindet, hat auch eine Haltestelle am Domplatz (Weihnachtsmarkt).