- Gewünscht: regionale Themen, Menschen vorstellen

- Kommentarfunktion gerne länger offen, gerade in Ferienzeit

- Ich finde persönlichen Kontakt sehr gut; man sieht den Menschen hinter der Meinung



- Interessante Wanderung mit Einblicken in die Moderatorenwelt

- KI-Themen und Diskussion gerne weiterführen

- Anonymität bleibt die ganze Zeit gewahrt => Habt Mut, kommt mit

- Hier trifft man Menschen, nicht nur Meinungen

- Länge der Wanderung war vollkommen in Ordnung + schöne Gegend + schöne Tour



Zweite Teilnahme an MDR-Wanderung

- Schnelle Entscheidung bei Ankündigung: Ja

- Tausend Gründe, warum vielleicht doch nicht, dann am Ende siegte das Wetter und das Gefühl, sich nicht hinter irgendwelchen Pflichten zu verstecken

- Angenehme Runde

- Danke für Einblicke in Sehenswertes im Ländereck

Zum Kommentarforum

- Bei mir wären Foristen weg, die unvermittelt die Namen ändern

- Kommentare helfen, aus eigener Blase herauszukommen, sehr wichtig

- Gesprochene Kommentare: rede den ganzen Tag, bin froh, mal keine Stimmen zu hören, Kommentieren im Tagesverlauf wird schwer möglich, bin auch kein Fan von Sprachnachrichten

- Ironie/Satire? Sehr gern! Gesellschaft muss das können. Und wo, wenn nicht in Medien lernen?