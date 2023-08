Am Samstag hat für fast 19.600 Erstklässler in Thüringen ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Familien und Lehrpersonal feierten bei heißem Sommerwetter d ie Schuleinführung . Traditionell führten Kinder aus höheren Klassenstufen dazu kleine Programme für die Sechs- und Siebenjährigen auf. Höhepunkt für die Schulanfänger war auch in diesem Jahr die Übergabe der mit Süßigkeiten, Spielsachen und Malstiften gefüllten Zuckertüten .

In vielen Familien wird die Schuleinführung mit großem Aufwand gefeiert - mit Essen im Restaurant, großer Kuchentafel oder auch Besuchen im Zoo oder Museum. Gastronomen haben laut dem Chef des Branchenverbands Dehoga Thüringen, Dirk Ellinger, aber keine hohen Erwartungen an das Schuleinführungswochenende.

Die Anforderungen an Feiern mit Schulkindern seien zudem gestiegen. Oft reiche das ganz normale "Essen gehen" nicht mehr aus. Das neue Schulkind solle im Mittelpunkt stehen, die Feiern sollten oft Event-Charakter bekommen. Also zum Beispiel mit Musik oder Kinderbetreuung erweitert werden.

Das sei für manche Betriebe durchaus eine Chance, sich breiter aufzustellen, indem sie solche Leistungen zusätzlich anbieten, sagt Ellinger. Es gebe inzwischen mehrere Anbieter und Agenturen zur Organisation solcher Familienfeiern. Aber so oder so sei an diesem Wochenende in vielen Restaurants mehr los - vor allem auf dem Land. In den größeren Städten mit mehr Angeboten verlaufe sich der höhere Bedarf ein Stück weit.