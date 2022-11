Thüringens Bevölkerungszahl ist im vergangenen Jahr trotz Zuwanderung weiter gesunken. Innenminister Georg Maier (SPD) sagte am Montag bei der Vorlage des Statistischen Jahrbuches, die Einwohnerzahl sei um etwa 12.000 auf rund 2,11 Millionen Menschen zurückgegangen. "Das ist so, als wenn wir jährlich eine typische Thüringer Kleinstadt verlieren." Grund für den Rückgang sei die nach wie vor zu geringere Zahl der Geburten im Vergleich zu den Todesfällen.

Ob es bei der Bevölkerungsentwicklung einen Kipppunkt gibt, von dem an der Schwund dramatisch zunimmt, ist nach offiziellen Angaben noch nicht ausgemacht. Landesamtschef Holger Poppenhäger nannte die Jahre 2029 und 2030, in denen es voraussichtlich nochmals weniger Geburten gibt. Minister Maier sagte, voraussichtlich bereits im kommenden Jahr könnte die Marke von 2,1 Millionen Einwohnern in Thüringen unterschritten werden. Nach der Einwohnervorausberechnung des Landesamtes wird die Zahl der Thüringer in knapp zwei Jahrzehnten nur noch bei etwa 1,9 Millionen Menschen liegen.