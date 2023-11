Statistisches Jahrbuch Einwohnerzahl in Thüringen im Jahr 2022 um 18.000 gestiegen

Das Land Thüringen ist im Jahr 2022 bei der Einwohnerzahl um eine Kleinstadt gewachsen. Wie aus dem am Montag in Erfurt vorgelegten aktuellen Statistischen Jahrbuch hervorgeht, lebten Ende vergangenen Jahres fast 18.000 Menschen mehr im Freistaat als im Jahr davor.

Thüringen hatte Ende 2022 nach Angaben des Präsidenten des Statistischen Landesamtes Holger Poppenhäger rund 2,13 Millionen Einwohner. Der Einwohnerzuwachs resultiert laut Poppenhäger und Innenminister Georg Maier (SPD) vor allem aus der Zuwanderung. So waren das Jahr 2022 und das Jahr 2015 mit einem deutlich größeren Zustrom an Flüchtlingen die einzigen Jahren seit 1990 in denen die Bevölkerung angewachsen ist.