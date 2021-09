Wenige Tage vor Beginn der vierten Verhandlungsrunde hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Streiks im Thüringer Einzelhandel aufgerufen. Wie ein Sprecher sagte, beteiligen sich am Donnerstag Mitarbeiter von zehn Märkten an dem Ausstand. Neben Ikea in Erfurt sind neun Kaufland-Märkte in Erfurt, Ost- und Südthüringen betroffen. Am Freitag sollen zwei weitere Kaufland-Märkte in Ilmenau und Gotha hinzukommen.