Geringe Umsätze Thüringer Einzelhändler enttäuscht vom Weihnachtsgeschäft

Auch eine große Geschenk-Umtauschwelle nach Weihnachten erwartet der Verband nicht. Dafür sei in den Läden und Geschäften vor dem Fest zu wenig verkauft worden, so Verbands-Präsident Arnold Senft. Wie er MDR THÜRINGEN am Montag weiter sagte, wird der Einzelhandel trotz immenser Pandemie-Verluste wieder Rabattangebote im Winter-Schluss-Verkauf machen. Es gebe immer Restbestände an Waren, von denen man sich befreien müsse, erklärte Senft. Mit welchen Preisnachlässen dabei zu rechnen ist, ließ er allerdings offen.