Thüringer Einzelhändler geben sich im Kampf gegen die 2G-Regeln nicht geschlagen . Sie kündigten am Montag an, beim Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar einen Eilantrag auf ein Normenkontrollverfahren zu stellen. Zu den Initiatoren gehören unter anderem die Gewerbevereine Gotha, Waltershausen und Eisenach. Da aber ein betroffenes Unternehmen klagen muss, tritt dafür stellvertretend ein Multi-Media-Store aus Gotha auf.

In einer Mitteilung heißt es, allen Gewerbetreibenden sei die Ernsthaftigkeit der pandemischen Lage bewusst. Die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Zugangsregeln seien aber existenzbedrohend. Die Gewerbevereine verweisen auf Urteile aus Niedersachsen und Bayern, wo entsprechende Regeln bereits gekippt wurden. Es sei in keiner Weise nachvollziehbar, dass in Geschäften des täglichen Bedarfs der Zutritt lediglich mit der Vorgabe Maskenpflicht erlaubt ist, in anderen Geschäften mit vergleichbaren Angeboten ein Teil der Kundschaft aber vor der Tür bleiben müsse.