Einig sind sich der Thüringer Feuerwehrverband und die DRK-Wasserwacht darin, dass Eisflächen nur dann betreten werden sollten, wenn sie ausdrücklich dafür freigegeben sind. "Diese Regel gilt unverändert", sagt Karsten Utterodt, Vorsitzender des Thüringer Feuerwehrverbands. Wasserspeicher, wie der in Westhausen in Südthüringen, auf dem wahrscheinlich ein Geschwisterpaar am vergangenen Wochenende einbrach und starb, würden aber nie zu den Gewässern gehören, die zum Betreten freigegeben werden - auch weil sie oft mehrere Meter tief sind. Um in solchen Fällen helfen zu können, biete der Feuerwehrverband immer wieder entsprechende Trainingsprogramme an, die lehren, wie Eisschlitten oder Leitern auf dem Eis korrekt eingesetzt werden.