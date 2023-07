Es geht in diesem Beitrag um Eis, nicht um Politik. Aber wenn man die Eisdiele von Erhard Sachse in Frießnitz (Landkreis Greiz) betritt, erkennt man an den Plakaten sofort die politische Gesinnung des Inhabers. Auch das ist heutzutage Realität in Thüringen. Eis ist hier nicht einfach nur Eis. Das Café ist auch ein Treffpunkt der Menschen im 327-Seelen-Ort, hier tauscht man sich aus, hier bespricht man die großen und kleinen Themen des Lebens und eben auch Politik. Im "Eiskaffee Sachse" ist die Kugel Eis so preiswert wie kaum woanders in Thüringen: Sie kostet 70 Cent.

Erhard Sachse, der hier vor seinem Eiscafé in Frießnitz steht, verkauft sein Eis seit 1981. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Viele seien schon hierhergekommen, als sie noch Kinder waren, erzählt Erhard Sachse. Er verkauft sein Eis seit 1981, gemeinsam mit seiner Frau. Heute helfen auch schonmal die Kinder und Enkel aus, vor allem am Wochenende. Neben den üblichen Sorten wie Vanille, Schokolade und Erdbeer, gibt es hier auch Eissorten wie Tropical-Exotic, Heidelbeer oder Zitrone. Die Eisdiele Sachse scheint beliebt und bekannt zu sein, immer wieder kommen neue Gäste an diesem Donnerstagnachmittag im Juni. Draußen sind alle Tische besetzt.

Acht verschiedene Eissorten werden im "Eiskaffee Sachse" in Frießnitz angeboten. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Auf die Frage, wie er den Kugel-Preis so niedrig halten kann, antwortet Erhard Sachse: "Der große Vorteil ist, dass wir keine Miete zahlen müssen, das Haus gehört uns." Zudem habe er kein Personal, die Eisdiele sei ein reiner Familienbetrieb. Und er kaufe preiswert ein. Der 77-Jährige sagt: "Ein teureres Eis können sich manche nicht leisten." Nach den Rezepten seines Speiseeises gefragt, sagt er nur: "Da gibt es Vorgaben."

Teuerstes Eis in Erfurt

Ganz anders handhabt das Alexander Kühn mit seinem "Krämereis", das neben seinen "Goldhelm"-Schokolade-Produkten in Erfurt auf der Krämerbrücke verkauft wird. Hier kostet die Kugel zwischen 1,70 Euro und 2,90 Euro, die Waffel einen Euro extra. Damit ist das "Krämereis" eines der teuersten Speiseeise in Thüringen.

Alles, was unser Natureis ausmacht, hat seinen Preis. Eiskrämer

Auf die Frage von MDR THÜRINGEN, wie dieser Preis zustande kommt, antwortet eine Sprecherin: "Unser Eis wird selbstgefertigt, komplett aus natürlichen Zutaten. Alle einzelnen Elemente bauen wir entweder selbst an, ernten sie frisch oder kaufen sie vorzugsweise regional ein."

So kämen die Früchte von regionalen Obstbauern, die Bio-Milch aus Tonndorf, Blüten und Kräuter vom eigenen Bauernhof. Auf künstliche Aromen, Farbstoffe, Fertigpulver und Konservierungsstoffe werde verzichtet. "Alles, was unser Natureis ausmacht, hat seinen Preis." Freilich, das Publikum ist hier ein anderes als in Frießnitz. Touristischer, städtischer.

Elke Döring aus Erfurt sagt über das "Krämereis": "Wenn ich mir ein Eis gönne, dann gehe ich jedes Mal hierher." Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Und so antwortet die Erfurterin Elke Döring auf die Frage, ob sie das Eis nicht etwas teuer finde: "Das ist es wert." Sie sitzt mit ihrer Schwester vor dem Krämereisladen in der Sonne und isst ein Erdbeereis. "Wenn ich mir ein Eis gönne, dann gehe ich jedes Mal hierher", sagt sie. Dann hält sie ihre Eiswaffel hoch: "Schauen Sie sich mal diese Portion an."

Im Becher oder in der Waffel? Eisverkäufer Krämereis

Sie scheint nicht die einzige zu sein, die gerne das "Krämereis" isst. Vor dem Eisladen bildet sich immer wieder eine Warteschlange. Freilich, es ist schönstes Juni-Sommerwetter, Eiswetter. Drinnen hinter der Theke portioniert Valerie, die hier als studentische Aushilfe jobbt, die Eiskugeln. Die Sorten heißen "Schwarzes Gold" oder "Öko-Grütze". Ihr Kollege fragt jede Kundin und jeden Kunden höflich: "Im Becher oder in der Waffel?" Und das ist so ein typsischer Eisverkäufer-Satz, dass ihn die meisten Eiskäufer schon gehört haben dürften.

In Thüringen wird nicht weniger Eis gegessen als in anderen Bundesländern. Thomas Junghans Landesinnungsmeister der Speiseeishersteller und Konditoren in Thüringen

Und davon gibt es viele. Wie viele, weiß man allerdings nicht. Es gebe keine Statistik darüber, wie viel Eis in Thüringen verkauft wird, es gebe auch keine Statistik darüber, wie viele Speiseeishersteller es hier gibt, sagt Thomas Junghans, Landesinnungsmeister der Speiseeishersteller und Konditoren in Thüringen. Immerhin, mutmaßt Junghans: "In Thüringen wird nicht weniger Eis gegessen als in anderen Bundesländern."

Man kann Eis nicht unter eine Glasglocke stellen, wo der Preis der gleiche bleibt wie vor zehn Jahren. Annalisa Carnio Uniteis

Zurück zum Eispreis: Dass Eis seinen Preis habe, sei richtig, sagt Annalisa Carnio, Pressesprecherin von Uniteis (Union der italienischen Speiseeishersteller) auf Anfrage von MDR THÜRINGEN und fügt hinzu: "Warum gibt es diese Erwartung, dass Eis immer billig sein muss?" Eis sei ein Produkt am Ende der Kette, das unter anderem abhängig sei von Energiepreisen, Personalkosten und Kosten für Miete und Versicherung. "Man kann Eis nicht unter eine Glasglocke stellen, wo der Preis der gleiche bleibt wie vor zehn Jahren."

Laut Uniteis setzt sich der Preis einer Kugel Eis aus 30 Prozent Personalkosten, 30 Prozent Miete, Versicherungen, Werbekosten, Abschreibungen, Instandhaltung und so weiter, 23 Prozent Wareneinkauf, sieben Prozent Mehrwertsteuer und zehn Prozent zu versteuerndem Gewinn zusammen (siehe Grafik).

Aus welchen Kosten sich eine Kugel Eis zusammensetzt, hat der Verband der italienischen Speiseeishersteller aufgeschlüsselt. Bildrechte: Uniteis e.V.

"Das ist schon so, dass Eis jedes Jahr teurer wird", bestätigt auch Landesinnungsmeister Thomas Junghans. "Der Preis richtet sich auch nach den Rohstoffen." Und die seien nunmal teurer geworden. Außerdem sei Eis ein sehr energieintensives Produkt. "Eismaschinen haben Starkstromanschluss, da fließt viel Strom durch. Eistheken laufen konstant bei etwa -14 Grad und gelagert wird das Eis bei -18 bis -20 Grad."

Wir erwarten nicht, dass die Preise wieder sinken werden. Thomas Junghans Landesinnungsmeister der Speiseeishersteller und Konditoren in Thüringen