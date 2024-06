Laut der MDR THÜRINGEN-Community liegen besonders in den großen Thüringer Städten die Eispreise teils weit auseinander. Am größten ist die Kluft in Erfurt. So ist der höchste gemeldete Preis in Erfurt die erwähnten 2,50 Euro, während der niedrigste bei 1,20 Euro liegt - es herrscht also ein Preisunterschied von 1,30 Euro. In Nordhausen ist die Differenz zwischen günstigstem Eis mit 1,20 Euro und teuerstem für 1,70 Euro mit 50 Cent hingegen am geringsten.