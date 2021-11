Wintereinbruch in Thüringen Schnee und Glätte sorgen für Behinderungen auf Straßen

Bis zum Dienstagnachmittag sollen in den Höhenlagen des Thüringer Waldes bis 20 Zentimeter Neuschnee liegen. Bereits ab Mittwoch soll es wieder milder werden. Wetterexperten haben Regen bis in die Kammlagen angekündigt.

Während der Schnee auf den Straßen zum Hindernis wurden, waren im Thüringer Wald die ersten Skifahrer der Wintersaison unterwegs. In Schmiedefeld am Rennsteig, einem Ortsteil der Stadt Suhl, wurde am Dienstagvormittag die Loipe auf dem Sportplatz gewalzt. Auf 600 Metern Strecke können Skifahrer klassisch oder mit Skatern unterwegs sein. Die Loipe ist auch mit Flutlicht nutzbar. Noch soll nach Angaben der Stadt Suhl aber kein Nachtskifahren angeboten werden. Ob der Skihang in der Winterwelt Schmiedefeld in diesem Jahr beschneit wird, steht noch nicht fest, hieß es aus dem Suhler Sportamt. Skibetrieb sei aber geplant. Der Lift werde frühestens am 15. Dezember laufen.