Nach Angaben von Landesbischof Friedrich Kramer haben sich in der Vergangenheit zwölf Betroffene an die EKM gewandt. Ein 13. Fall befinde sich in der Diskussion. Trotz dieser für den langen Zeitraum geringen Fallzahlen - die auch dadurch begründet würden, dass von den Vorgängerkirchen in der DDR keine Heime oder Schulen betrieben worden seien - befinde man sich doch "in ökumenischer Mithaftung", sagte Kramer.