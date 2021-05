Inzwischen ist es in Thüringen für einige Alltag geworden: Statt einer Fahrt zur Tankstelle geht es an die Strom-Zapfsäule am Autobahnparkplatz. Oder an die Ladesäule in der Innenstadt. Ein Pendlerfahrzeug kommt bisweilen ganz ohne solche Ausflüge aus, weil es jede Nacht auf dem heimischen Grundstück an die Wallbox gehängt wird.