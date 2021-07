Bäder bestätigen die Beobachtungen des DLRG-Verbandssprechers. So sieht ein Mitarbeiter des Ilmenauer Freibades die Eltern stärker in der Pflicht. Diese blieben immer öfter auf der Liegewiese und überließen den Schwimmmeistern die Aufsicht, berichtet er.

Auch im Naturbad Kaimberg in Gera kennen die Beschäftigten das Problem. Eine Mitarbeiterin sagt, meistens werde erst im Notfall bemerkt, dass Eltern ihre Kinder allein gelassen haben. Ähnlich ist die Situation in den Jenaer Freibädern. So etwas komme immer wieder vor, so eine Sprecherin.