Christin Ketzenberg wohnt im Landkreis Gotha und ist vor einigen Monaten Mutter geworden. Damit die junge Familie weiter über die Runden kommt, hat sie Elterngeld beantragt – und dann lange darauf gewartet. Bis acht Wochen nach der Geburt bekam sie Mutterschaftsgeld – danach ging erstmal nichts auf dem Konto ein. Am Ende waren es knapp drei Monate, ehe Ketzenbergs Antrag bewilligt wurde.

Und Christin Ketzenberg ist nicht allein. Aus vielen Städten und Landkreisen gab es zuletzt ähnliche Berichte. In Erfurt räumte die Stadtverwaltung im März ein, dass Eltern hier drei bis vier Monate aufs Geld warten müssen – nicht im Einzelfall, sondern durchschnittlich.

Hoher Krankenstand, unbesetzte Stellen

Auf Nachfrage teilt das Erfurter Jugendamt mit: "Gründe für die lange Bearbeitungszeit waren neben hohen Krankenständen auch unbesetzte Stellen. Die missliche Personallage bestand nicht erst seit März 2022, bloß zeigte sich das Ausmaß dessen erst zu diesem Zeitpunkt."

Einsammeln von Unterlagen dauert

Krause hilft regelmäßig beim Ausfüllen von Anträgen. Zum einen gebe es ausländische Eltern, die mit dem Behördendeutsch auf den Formularen kämpften, erzählt sie. Doch auch Muttersprachler brauchen ihr zufolge viele Tage bis Wochen, um alle Unterlagen zu sammeln: Geburtsurkunde, Gehaltsnachweise – und damit haben Eltern noch längst nicht alles bedacht.

Ausweichen auf andere Hilfen nützt wenig

Doch dieser Tipp nütze wenig, sagt Familienberaterin Bettina Krause. "Das Problem bei der Beantragung von anderen Hilfen ist, dass die Bearbeitungszeiten dort ähnlich lange dauern wie beim Elterngeld."