Nach der Geburt eines Kindes klinken sich Väter in Thüringen häufiger als in vielen anderen Bundesländern aus dem Job aus und nutzen Elterngeld. Allerdings kehrten sie auch zügig wieder an ihren Arbeitsplatz zurück, zeigen Daten, die das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag bekannt gab. Demnach betrug der Väteranteil beim Elterngeld im vergangenen Jahr in Thüringen 28,4 Prozent. Damit war er im Freistaat im bundesweiten Vergleich nach Sachsen (30,2 Prozent) am zweithöchsten. Der bundesweite Schnitt lag bei 26,1 Prozent.