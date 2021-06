Vereinfacht gesprochen, wenn die Stühle verrückt werden. So lange alles bleibt wie im Gaststättenbetrieb, gilt das Branchenkonzept für die Gastronomie. Also wenn ein Wirt zum Beispiel in seinem Biergarten oder Gastraum die Gäste ganz normal an den Tischen bewirtet und zusätzlich eine Leinwand aufstellt. Zur genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Veranstaltung wird es beispielsweise dann, wenn die Zuschauer auf Rängen sitzen wie im Stadion oder stehen wie bei einem Konzert. In Abhängigkeit von den Inzidenzstufen 100, 50 und 35 ergeben sich mehr oder weniger strenge Regeln oder auch komplette Verbote.