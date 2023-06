Atommüll Grüne: Thüringen als Standort für Endlager nicht grundsätzlich ausschließen

Seit sechs Jahren wird in Deutschland nach einem geeigneten Standort für das geplante Atommüll-Endlager gesucht. Die Suche wird auch noch einige Jahre dauern. Die Landtagsfraktion der Grünen in Thüringen plädiert für eine Fortsetzung des ergebnisoffenen Verfahrens, das damit auch einen Standort in Thüringen nach derzeitigem Stand nicht ausschließt. Ähnliches ist aus der Linke-Fraktion zu hören Die Thüringer CDU will das Endlager nicht im Freistaat haben.