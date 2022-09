Aufführung von "Prinzessin von Trapezunt" am Deutschen Nationaltheater Weimar.

Aufführung von "Prinzessin von Trapezunt" am Deutschen Nationaltheater Weimar.

Aufführung von "Prinzessin von Trapezunt" am Deutschen Nationaltheater Weimar. Bildrechte: Candy Welz

Fünfmal so hohe Kosten für Energie gegenüber dem Vorjahr erwartet die Geschäftsführung des Deutschen Nationaltheaters Weimar . Sprecherin Susann Leine versichert, trotzdem plane das Haus bisher nicht, den Betrieb zu unterbrechen. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie wolle das DNT dies dem Publikum nicht antun. Wie es weitergeht könne die Geschäftsführung im Moment noch nicht einschätzen.

Im Staatstheater Meiningen wird nach Angaben der Intendanz darüber diskutiert, die Heizungstemperatur noch weiter zu reduzieren als auf die vorgeschriebenen 19 Grad. Auch die Frage, in welchem Umfang das Haus längerfristig beleuchtet werden müsse, werde diskutiert. Die Bereitschaft bei den Mitarbeitern, bei Veränderungen mitzumachen, sei groß.

Grundsätzlich gibt es für das Staatstheater Meiningen bereits einen über mehrere Jahre angelegten energetischen Sanierungsplan. Neben neuer Heiztechnik gehört dazu auch, dass die Bühnenbeleuchtung Schritt für Schritt auf LED umgerüstet wird. Man sei, so heißt es aus Meiningen, dabei schon "sehr weit fortgeschritten."

Die Geschäftsführung des Theaterhauses Jena zweifelt momentan, ob das Bühnenhaus im Herbst und Winter durchgehend bespielt werden kann. Die Deckenstrahlplatten in dem Gebäude benötigten eine Vorlauftemperatur von mindestens 60 Grad. Die könne der Wärmelieferant - die Stadtwerke Jena - in der Übergangszeit nicht garantieren.

Deshalb denkt die Geschäftsführung in Jena darüber nach, in die neue Probebühne umzuziehen. Würde die zum ausschließlichen Spielort, hätte das laut Andrea Hesse vom Theaterhaus wiederum Konsequenzen für den Spielplan.

Langfristig hat das Theaterhaus Jena eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, in der Fachleute jedes Detail zum Energieverbrauch unter die Lupe nehmen. So könnte in der Zukunft Erdwärme statt Fernwärme genutzt werden, wenn nicht nur der Bibliotheksneubau, sondern auch das Theaterhaus einen Zugang bekommen würde. Geprüft wird ebenfalls, ob es sinnvoll ist, auf Teilen des Gebäudes eine Solaranlage zu installieren.