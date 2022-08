Das Beispiel Jena zeigt: Nachhaltiger Klimaschutz durch Energieeffizienz braucht Zeit. Zeit haben die Kommunen im Moment aber nicht. Die bevorstehenden Preissteigerungen zwingen zu schnellen Entscheidungen. Und deshalb lautet eine typische Antwort auf die Frage, wie in den kommunalen Einrichtungen Energie eingespart werden soll, zum Beispiel so:

"Die Stadt Altenburg ist angehalten auf Grund der aktuellen Entwicklungen am Energie- und Gasmarkt die Verbrauchsgewohnheiten in jeglichen Bereichen der Stadtverwaltung auf den Prüfstand zu stellen. Aus diesem Grund werden derzeit in allen Bereichen der Verwaltung geeignete Maßnahmen aufgelistet, die in einem 'Konzept zur Minderung der finanziellen Belastungen für die Stadt Altenburg in Folge der Marktpreisentwicklungen im Energie- und Gassektor und der vorbereitenden Absicherung drohender Versorgungslücken' zusammengetragen werden. Der Konzeptentwurf soll Ende August fertig sein, dann wird festgelegt, welche Maßnahmen wann umgesetzt werden. Das angestrebte Ziel ist es, mindestens 20 Prozent der aktuellen Verbräuche einzusparen."