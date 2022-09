Und auch wenn das Unternehmen selbst von steigenden Energiepreisen nur noch wenig betroffen ist, spürt es die Probleme trotzdem. "Weil unsere Lieferanten sind von den Preisen ja betroffen. Und die wälzen hohe Preise auf uns ab."

Trotzdem ist das längst nicht für alle Unternehmen eine Lösung, schon gar nicht kurzfristig. Denn auch solche Investitionen brauchen Zeit und Geld. Auch für Solaranlagen ist der Preis zuletzt erheblich gestiegen, die Wartezeiten werden länger.

Ebenfalls nicht in Frage kommt die Lösung für Unternehmen, die Gas in ihren Prozessen brauchen. Etwa die Porzellanfabrik Hermsdorf, wo technische Keramik hergestellt wird - unter anderem für Wabenkeramik, die in Entlüftungsanlagen genutzt wird, um Luft aus Innenräumen auszutauschen, ohne dass die Wärme ebenfalls nach draußen entweicht. "Gas als wichtigster Energieträger kann bei uns nicht ausgetauscht werden", sagt Geschäftsführerin Sybille Kaiser.

Man müsste also investieren in Größenordnungen - und so ein Ofen kostet so um die anderthalb Millionen. Die schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel. Sybille Kaiser Geschäftsführerin Porzellanfabrik Hermsdorf

Sybille Kaiser ist die Chefin der Porzellanfabrik Hermsdorf. In ihrem Betrieb wird sehr viel Gas verbraucht. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Zwar gebe es die Vision von Wissenschaftlern und in der Politik, zunehmend Wasserstoff zum Einsatz zu bringen. "Aber es gibt noch keinerlei Brenntechnik, mit der man Keramik mit Wasserstoff brennen kann. Es gibt Versuchsöfen, aber das nützt uns nichts, bei den Größenordnungen, die wir haben." Auch Wasserstoff stehe ja bisher nicht zur Verfügung. "Man müsste also investieren in Größenordnungen - und so ein Ofen kostet so um die anderthalb Millionen. Die schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel." – ihr Unternehmen macht einen jährlichen Umsatz von etwa elf Millionen Euro. Es gibt hier mehrere Öfen, der älteste ist von 1997, der neueste aus dem Jahr 2015. "Eine kurzfristige Lösung gibt es nicht, da ist Erdgas nicht zu ersetzen."

Wabenkeramiken, die aus unterschiedlichen Grundstoffen hergestellt werden. Alle werden mehr als zwei Tage in den Ofen gesteckt. Der wird langsam hochgeheizt, ehe er seinen Temperaturhöhepunkt bei etwa 1.300 Grad Celsius erreicht. Bildrechte: MDR/Florian Girwert