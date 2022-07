FAQ Energiezuschläge machen Urlaub teurer: Das gilt für Reisende

Die gestiegenen Energiekosten gehen auch an Hotels, Pensionen und Gasthöfen in Thüringen nicht spurlos vorbei. Sie reagieren, indem sie ihre Preise erhöhen oder Energiezuschläge von ihren Kunden fordern. So erhebt beispielsweise das Ringberg-Hotel Suhl derzeit einen Energiezuschlag in Höhe von fünf Euro pro Aufenthalt und Person. Die Verbraucherzentrale Thüringen erklärt, inwieweit Hotelgäste dies akzeptieren müssen.