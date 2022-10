Mehrere Tausend Studierende und Schüler in Thüringen, die im vergangenen Jahr in der kalten Jahreszeit Bafög bezogen haben, bekommen jetzt einen Zuschuss zu den gestiegenen Heizkosten. Die Auszahlung starte am 4. November, wie das Wissenschaftsministerium in Erfurt mitteilte. Gezahlt würden pauschal 230 Euro für jeden Berechtigten. Das gelte allerdings nur für die jungen Leute, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnten.