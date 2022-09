Die Stadt Altenburg will ihren Energieverbrauch um 20 Prozent senken. Dafür soll etwa die Raumtemperatur in den Behördengebäuden einem Sprecher zufolge auf 19 Grad gesenkt werden. In Mehrzweck- und Sporthallen sollen es 18 Grad sein, drei Grad mehr als in der Vorgabe des Bundes. Weil der Vereinssport zwei schwierige Corona-Jahre hinter sich habe, soll es dort auch weiterhin warme Duschen geben, so der Sprecher.

Den Schulen werde die Stadt keine Vorgaben machen. Bei der Straßenbeleuchtung will Altenburg sparen, indem die Stadt auf LED umrüstet und im Stadtzentrum jede zweite Laterne zwischen 23 und 4 Uhr abschaltet. Zudem werden bestimmte Gebäude wie Rathaus, Skatbrunnen oder Rote Spitzen nicht mehr angestrahlt.

Im Hallenbad Apolda ist die Wassertemperatur abgesenkt worden. Wie Diana Weßler, Chefin des Sportparks, am Mittwoch (1. September) mitteilte, hat das große Becken nun nur noch 27, das kleine 29 Grad Celsius. Um Energie zu sparen, werde außerdem auf den wöchentlichen Warmbadetag am Dienstag verzichtet. Die Sauna bleibt zunächst geschlossen.

Verändert wurden auch die Öffnungszeiten am Wochenende. Künftig ist Samstag und Sonntag eine Stunde früher Schluss. Damit werde eine Stunde Licht gespart, auch das helfe, so Weßler. Das Apoldaer Freibad steht kurz vor dem Saisonende, das Hallenbad ist bereits geöffnet.

Bad Berkas Wahrzeichen - der Paulinenturm - bleibt dunkel. Die Stadt teilte mit, um Energie zu sparen, werde der Turm nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr angestrahlt. Auch das sogenannte "Parkgeflüster", eine Hörinstallation im Kurpark, werde ausgeschaltet.

Bad Berka auf Sparkurs: Auch der Paulinenturm wird künftig nicht mehr angestrahlt.

In den öffentlichen Gebäuden wurde bereits das warme Wasser abgestellt. Für die bevorstehende Heizsaison wird die Raumtemperatur in den Büros auf maximal 19 Grad Celsius gedrosselt. Die Stadtverwaltung hofft, auf diese Weise zehn bis 15 Prozent Energie sparen zu können.

Erfurt hat zum 1. September wie vom Bund gefordert die Außenbeleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern reduziert. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden Leuchten zum Beispiel an der Burg Gleichen, am Angermuseum, am Theaterplatz oder am Amtsgericht bei Dunkelheit nicht eingeschaltet. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sagte, das Abschalten der Beleuchtung solle nicht zu mehr Vandalismus führen.

Zudem solle verhindert werden, dass sich die Erfurter im Dunkeln nicht mehr sicher fühlen. Deshalb sollen Krämerbrücke, Kaufmannskirche und alter Angerbrunnen beleuchtet und Dom und Servikirche angestrahlt bleiben. Auch der Weihnachtsmarkt soll beleuchtet werden. Die Stromkosten für die acht Wochen lägen bei 5.000 Euro.

Der alte Angerbrunnen soll neben weiteren Gebäuden weiterhin angestrahlt werden.

Im Erfurter Egapark soll zwölf Prozent Strom durch einen geänderten Rhythmus der Wasserspiele gespart werden. Die Springbrunnen, die tiefer im Parkgelände liegen, würden nun eine halbe Stunde später als üblich angeschaltet, sagte Geschäftsführerin Kathrin Weiß. Im Egapark gibt es zirka 30 Wasserspiele und Brunnen. Sie sind die größten Energiefresser, auch weil noch nicht alle Anlagen mit neuer Technik ausgestattet sind.

Die Beleuchtung am Ega-Haupteingang wird früher aus- und später eingeschaltet. Eines der drei Gewächshäuser soll in diesem Winter nicht genutzt werden. In den Bürogebäuden werde näher zusammengerückt und geprüft, ob alle Häuser beheizt werden müssten, so Kathrin Weiß. Die Beleuchtung auf dem Gelände war bereits für die Bundesgartenschau auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt worden.

Auch in Gera und Jena wird der Stromverbrauch gedrosselt. Seit Anfang August beleuchtet die Stadt Gera ihre kulturellen Einrichtungen nachts nicht mehr. Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, werden Fußwege aber weiterhin beleuchtet, teilte die Stadtverwaltung mit.

Damit die Verkehrssicherheit weiterhin gegeben ist, werden Fußwege in Gera auch künftig beleuchtet.

Die Stadt Jena will noch in dieser Woche die Straßenbeleuchtung an der Stadtrodaer Straße abschalten. Ausgenommen sind nur die Kreuzungsbereiche sowie die Fahrradwege entlang der Straße, teilte die Stadtverwaltung mit. Ab sofort ist auch das Aufstellen von Heizstrahlern im öffentlichen Raum untersagt.



Die Verwaltung will dem Stadtrat am Mittwochabend einen städtischen Energiesparplan vorlegen. Demnach soll kurzfristig auch geprüft werden, ob die Straßenbeleuchtung in den Gewerbegebieten zwischen 22 Uhr abends und fünf Uhr morgens ausgeschaltet bleibt.

Im Freizeitbad GalaxSea sollen Wasser- und Raumtemperatur um zwei Grad gesenkt werden.