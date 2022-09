Trotz Energiekrise blickten die Thüringer Heilbäder am Montag zuversichtlich in die Zukunft und kündigten an, mehr Gäste in die Kurorte holen zu wollen. Grund für die Aufbruchsstimmung ist ein neues Gesetz, nachdem Krankenkassen die Kosten für ambulante Vorsorgekuren in den Kurorten wieder übernehmen müssen.