Der Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft rechnet mit deutlich steigenden Fernwärmepreisen im nächsten Jahr. Verbandsdirektor Frank Emrich sagte am Donnerstag beim Verbandstag in Erfurt, 2024 falle unter anderem die Energiepreisbremse weg, auch die Umsatzsteuer steige wieder auf 19 Prozent. Es sei zu befürchten, dass der Fernwärmepreis an einzelnen Standorten sich sogar verdoppeln könnte. In Thüringen heizt etwa jeder vierte Haushalt mit Fernwärme.