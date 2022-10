Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) will 1,2 Millionen Euro an Steuer-Mehreinnahmen in soziale Zwecke investieren. Mit dem Geld sollen laut EKM vor allem Tafeln und Bahnhofsmissionen unterstützt werden, um unter anderem höhere Kosten für Lebensmittel und Energie auszugleichen.