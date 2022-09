Die Thüringer müssen sich hinsichtlich Nothilfen aus der Landeskasse angesichts explodierter Energiepreise gedulden. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition und die Opposition konnten sich am Donnerstag im Landtag nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen. Linke, SPD und Grüne legten einen Gesetzentwurf vor, die oppositionelle CDU-Fraktion einen anderen. Beide wurden nach langer kontroverser Debatte zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss des Parlaments überwiesen.

Der Vorschlag der Koalition sieht vor, den Zweck des Thüringer Corona-Fonds auf Hilfen und Entlastungen in der Energiekrise zu erweitern. Linke-Fraktionschef Steffen Dittes sagte, damit könnten noch in diesem Jahr zumindest 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Davon will Rot-Rot-Grün zehn Millionen Euro vor allem als Nothilfe für Familien mit Kindern bei drohendem Energiemangel einsetzen. Der Minderheitsregierung fehlen im Landtag vier Stimmen für eine eigene Mehrheit - sie muss sich auch in dieser Frage mit der Opposition verständigen. "Hier geht es nicht um politischen Geländegewinn. Machen Sie den Weg frei", appellierte Dittes an die Opposition.