Energiekrise: Menschen in Mitteldeutschland fürchten um Lebensstandard

Laut einer nicht repräsentativen Befragung des Meinungsbarometers MDRfragt sind nur zwei von zehn Menschen in Mitteldeutschland unbesorgt, was ihren Lebensstandard angeht. Am meisten Sorgen bereiten die hohen Heizkosten.