Auch der Autozulieferverband Automotive Thüringen warnte, dass die explodierenden Energiepreise die Existenz von Betrieben gefährden. Andere Firmen wie Eschenbach-Porzellan in Triptis haben bereits angekündigt, die Produktion einzustellen. Die Eichsfelder Brauerei Neunspringe , welche Tiefensee am Mittwoch besucht hatte, wird aufgrund von fehlender Kohlensäure am Donnerstag die Produktion stoppen.

Beim Strickwaren-Hersteller Peterseim in Mühlhausen stehen wegen Materialengpässen bereits seit Anfang vergangener Woche die Maschinen still. Das bestätigte Insolvenzverwalter Steffen Zerkaulen am Mittwoch. Die Manufaktur hatte Anfang April dieses Jahres wegen hoher Außenstände Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Geplant war, das Unternehmen bis zum Jahresende zu sanieren.