Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Fußball-Europameisterschaft Englands Nationalmannschaft bezieht EM-Quartier in Blankenhain

Hauptinhalt

10. Juni 2024, 20:54 Uhr

Am Montagabend ist Englands Nationalmannschaft in Thüringen gelandet. Die "Three Lions" beziehen während der Fußball-Europameisterschaft Quartier in Blankenhain. Am Sonntag bestreiten die Engländer in Gelsenkirchen ihr erstes Spiel gegen Serbien. Auch ein öffentliches Training in Jena ist geplant.