Die Thüringer Obst- und Weinbauern sind einer ersten Einschätzung zufolge vom Frost am vergangenen Wochenende weitestgehend verschont geblieben. Es seien nur Schäden in Nischenkulturen wie Aprikose oder Pfirsich entstanden, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft auf Anfrage mit. Demnach habe es dort bereits geöffnete Blüten gegeben. Hauptkulturen wie Apfel oder Süßkirschen seien bislang nicht betroffen, da sich die Knospen noch im Ruhestadium befinden. Auch beim Wein sei noch nicht von Schäden auszugehen.

Im vergangenen Frühjahr waren laut Ministerium in Thüringen nur regional Blütenfröste aufgetreten. Bedeutsam sei jedoch der Winterfrost gewesen, der Schäden an Blütenknospen der Süßkirschensorte "Kordia" und an Weinstöcken in etlichen Weinbergen hinterlassen habe.