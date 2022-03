Gasnetz in Thüringen

Durch Thüringen führt die 313 Kilometer lange Sachsen-Thüringen-Erdgas-Leitung Stegal in der Nähe der A4. Eine Verbindung besteht in Sachsen an die aus Russland kommende Leitung Transgas und in Bayern zur Fernleitung Jagal. Über die Anbindungspipeline Opal, die von der Ostsee aus durch Ostdeutschland in Richtung Süden verläuft, besteht auch eine Verbindung zu Nord Stream. Durch Thüringen verläuft die Ferngasleitung Stegal. Außerdem gibt es ein 6.000 Kilometer langes Verteilnetz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Innerhalb Thüringens wird das Gas in einem eng vermaschten 6.000 Kilometer langen Netz verteilt. Betreiber dieses Netzes ist die Thüringer Energienetze GmbH (TEN), die Netztochter der Teag. Die Teag bekommt ihr Gas an Übergabestationen von zahlreichen Vorlieferanten wie der VNG AG aus Leipzig, die drittgrößter Gasimporteur und Speicherbetreiber Deutschlands ist.

Laut der Teag wird das Gas an den Stationen konditioniert und in verschiedenen Druckstufen ins Thüringer Netz eingespeist, von wo es an Endverbraucher oder an andere Energieunternehmen wie die Stadtwerke weitergeleitet wird.

In Deutschland sichern 47 Untertagespeicher die Erdgasversorgung des Landes ab. Sie dienen als eine Art Puffersystem, wenn Erdgas besonders gefragt ist. Das ist grundsätzlich im Winter der Fall, wenn viel geheizt wird. Deshalb gilt allgemein: Umso kälter der Winter, umso mehr Gas wird verbraucht und desto schneller leeren sich auch die Speicher. In der Regel werden die Speicher gefüllt, wenn das Erdgas günstig ist - also im Frühjahr und Sommer. Zu Beginn der Heizsaison nimmt der Füllstand dann kontinuierlich ab.

Zuletzt wies der Gesamtfüllstand aller deutsche Speicher einen ungewöhnlich niedrigen Stand für diese Jahreszeit auf. Am 1. März betrug er rund 28 Prozent. VNG teilte MDR THÜRINGEN auf Nachfrage mit, dass dieser Füllstand wieder einen jahreszeitlich vergleichbaren Stand zu den Vorjahren aufweise. Den Speicherstand in den Vorjahren zum 1. März haben wir in der Grafik unten aufbereitet.