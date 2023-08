Gewitter, Hagel, Sturm Schwere Unwetter über Thüringen: Entwurzelte Bäume, blockierte Straßen und beschädigte Leitungen

In Thüringen hat es am Dienstag starke bis schwere Unwetter gegeben. Die heftigsten Gewitter mit Sturmböen gab es dem MDR-Wetterstudio zufolge am Nachmittag in Erfurt. Dort fiel zwischenzeitlich der Straßenbahn- und Busverkehr aus. Die Aufräumarbeiten in der Stadt dauern an. Auf der Autobahn 4 bei Mellingen kam es zu einem Unfall mit einem Tanklaster.