Die betroffene Frau hatte den Thüringer GdP-Chef vor einem Jahr angezeigt. Kai Christ sagte MDR THÜRINGEN, er weise alle Vorwürfe zurück. Er habe über seinen Anwalt Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft beantragt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, dass man sich derzeit zu dem Verfahren nicht äußern werde.

Angeblich Notlage ausgenutzt

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel wirft die betroffene Ex-Mitarbeiterin Christ vor, sie in den Büroräumen der GdP-Geschäftsstelle in Erfurt mehrfach zum Sex gegen ihren Willen genötigt zu haben. Dabei soll er angeblich ihre finanzielle Notlage ausgenutzt und sie unter Druck gesetzt haben. Christ soll die Frau bei der GdP eingestellt haben, nachdem er ein sexuelles Verhältnis mit ihr angefangen hatte, welches zu Beginn der Affäre einvernehmlich gewesen sein soll. Laut internen Ermittlungsunterlagen sollen sich die mutmaßlichen Taten zwischen Frühjahr und Herbst 2019 ereignet haben. Die Betroffene hatte Ende November 2019 bei der GdP-Thüringen gekündigt.

Ermittlungen offenbar verschleppt

Nach MDR THÜRINGEN-Informationen hat sie im Frühjahr vergangenen Jahres eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Erfurt gestellt. Sie soll dabei bereits das erste Mal zu ihren Vorwürfen vernommen worden sein. Doch das Verfahren ist offenbar ein knappes Jahr lang nur sehr langsam durch die Beamten der Internen Ermittlung geführt worden.

So sollen bisher keine anderen Mitarbeiter aus der GdP-Geschäftsstelle vernommen worden sein. Zudem sollen auch keine Handys, Computer oder Datenträger des Beschuldigten beschlagnahmt und ausgewertet worden sein. Auch hatte es offenbar keine Spurensicherung in den Geschäftsräumen der GdP gegeben. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN hat die Staatsanwaltschaft Christs Anwalt erst in dieser Woche offiziell über das laufende Verfahren informiert. Bis dahin ist Christ auch als Beschuldigter nicht vernommen worden.

Bundes-GdP war informiert

Allerdings weiß Christ offenbar schon seit mindestens einer Woche, dass es die Vorwürfe gegen ihn gibt. Denn die betroffene Frau hatte Ende März in einer Mail eine Mitarbeiterin der Bundesgeschäftsstelle der GdP in Berlin informiert. In dieser schreibt sie, dass sie missbraucht worden sei und dass sie eine Anzeige gegen den Thüringer GdP-Landesvorsitzenden gestellt habe.

Diese Informationen erreichten den Bundesvorsitzenden Oliver Malchow einige Tage später. In der vergangenen Woche informierte Malchow dann in einem Schreiben, das MDR THÜRINGEN vorliegt, den Bundesvorstand über die Mail und die Vorwürfe. Er habe mit Christ gesprochen und dieser habe ihm gesagt, das er sich einen Anwalt nehme und den Vorwürfen nachgehen wolle. Weitere Schritte für eine interne gewerkschaftliche Aufklärung wurden durch Malchow in dem Brief nicht angekündigt. Zu Beginn sei das sexuelle Verhältnis zwischen Christ und der betroffenen Frau noch einvernehmlich gewesen. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Machtkampf in der GdP-Thüringen droht

Inzwischen sind die Vorwürfe und das laufende Ermittlungsverfahren in Thüringer GdP-Kreisen bekannt und sorgen für erhebliche Unruhe. Mehrere Kreisgruppenchefs haben Christ inzwischen zum Rücktritt aufgefordert. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, dass MDR THÜRINGEN ebenfalls vorliegt. Darin heißt es: "Mehrere faire Bemühungen und Hinweise aus der Organisation an Kai Christ, den Landesbezirksvorstand über die gegen ihn laufenden Ermittlungen zu informieren und sich selbst ein Stück weit aus seiner verantwortungsvollen Funktion herauszunehmen, liefen ins Leere."

Dagegen haben sich in internen GdP-Chats, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte, Unterstützer von Christ zu Wort gemeldet, die den Landesvorsitzenden verteidigen. Sie fordern, erst die Ermittlungen abzuwarten, bevor über Konsequenzen geredet werde. Seit Freitagmorgen tagt der Geschäftsführende Landesvorstand zu dem Fall.

Innenministerium will sich nicht äußern