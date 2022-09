Am Dienstag hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vorgeschlagen einen Fonds zu Hilfen in der Energiekrise mit 200 Millionen Euro auszustatten. Dafür solle der Thüringer Corona-Fonds auf Hilfen für Bürger und Wirtschaft in der Energiekrise erweitert werden. In dem Fonds sind nach unterschiedlichen Angaben derzeit noch zwischen 60 und 70 Millionen Euro verfügbar.