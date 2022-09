Der Thüringer Bauernverband hat für die Ernte in diesem Jahr eine durchwachsene Bilanz gezogen. Verbandspräsident Klaus Wagner sagte bei einer Pressekonferenz in Bad Langensalza, die befürchtete Missernte wegen der Trockenheit habe es zwar nicht gegeben. Von einer guten Ernte könne man aber auch nicht sprechen.

Besonders schlecht fällt die Maisernte in Thüringen aus.

Besonders schlecht fällt die Maisernte in Thüringen aus.

Besonders schlecht fällt die Maisernte in Thüringen aus. Bildrechte: MDR/Jens Roder

Aufgrund der extremen Trockenheit fallen die Ergebnisse nach Angaben von Wagner beim Mais und bei den Tierfutterpflanzen besonders schlecht aus. Um die Tiere über den Winter versorgen zu können, müssten Futterreserven genutzt werden. Die Qualität des Winterweizens ist den Angaben nach dagegen sehr gut. Sehr zufrieden sind die Landwirte auch mit der Rapsernte, sowohl mit der Menge als auch mit der Qualität. Der Raps-Ertrag fällt aktuell so gut aus, da es in diesem Jahr kaum Rapskrankheiten gegeben hat, so Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke).