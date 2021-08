In Thüringen kommt die Ernte wegen des äußerst wechselhaften Wetters noch immer nicht voran. Wie der Thüringer Bauernverband am Freitag mitteilte, sind erst zehn Prozent der sonst üblichen Menge vom Winterweizen und die Hälfte vom Raps in den Scheunen. Die Einfuhr der Sommergerste steht beispielsweise noch nahezu vollständig aus. Lediglich die Ernte der Wintergerste ist fast beendet. Im vergangen Jahr war die Ernte Mitte August in allen Kulturen fast abgeschlossen.