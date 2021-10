Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner hat zum Landeserntedankfest auf eine durchschnittliche Saison für die Landwirtschaft in Thüringen zurückgeblickt. Wagner sagte am Rande des Landeserntedankfestes am Sonntag in Erfurt, nach drei trockenen Jahren hintereinander sei dieses Jahr "eher normal" gewesen und habe für eine durchschnittliche, im Vergleich zu den Vorjahren gute Ernte gesorgt, sagte .